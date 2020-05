OnePlus 5/5T: rilasciata la Open Beta 2 | Download

È in fase di rilascio la nuova Open Beta 2 per il duo composto da OnePlus 5 e OnePlus 5T. A fine aprile la prima versione aveva portato entrambi i telefoni alla più recente build di Android 10, per la gioia dei loro possessori. Così facendo, ha soddisfatto la parola data nell'autunno 2019, quando l'azienda promise l'aggiornamento per i flagship datati 2017 e 2018. A questo punto la storia software va avanti, come dimostra la nuova fase beta con conseguenti novità.

LEGGI ANCHE:

Niente MediaTek per OnePlus Z: ecco quale Snapdragon potrebbe equipaggiare

La Open Beta 2 adesso disponibile per OnePlus 5 e 5T

La novità principale della Open Beta 2 per OnePlus 5 e 5T è l'introduzione delle patch di aprile. Per il resto non aspettatevi grosse modifiche, come indicato nel changelog. Le altre novità riguardano le canoniche ottimizzazioni del sistema, così come una correzione della modalità di split-screen.

Sistema Ottimizzata l'esperienza di operazione in split-screen Migliorata la stabilità di sistema e risolti bug generali Aggiornate le patch di sicurezza di Android ad aprile 2020



Se avete già installato la precedente build beta, potete installare la Open Beta 2 in maniera manuale. Potete farlo scaricando la rispettiva ROM ed eseguire la procedura indicata all'interno del thread dedicato. Come sempre, vi raccomandiamo di eseguire un backup completo in modo da salvaguardare i vostri dati, nel caso in cui qualcosa vada storto.

OnePlus 5

OnePlus 5T 💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla Cina!

⭐️ Se hai fame di notizie, segui GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .