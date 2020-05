OnePlus 5 e 5T: roll-out di OxygenOS 10 e Android 10

Buone notizie per tutti i possessori di OnePlus 5 e OnePlus 5T. Le promesse sono state mantenute: l'aggiornamento ad Android 10 è ufficialmente disponibile su tutti i modelli negli ultimi 3 anni. Era stato detto in occasione della presentazione della serie 7T, che la OxygenOS 10 avrebbe introdotto l'ultima release del robottino verde anche su 5 e 5T. E così è stato, prima con la parziale Open Beta e adesso con l'aggiornamento in forma stabile, rispettando le tempistiche precedentemente annunciate al pubblico.

LEGGI ANCHE:

OnePlus Buds: le rivali delle AirPods in arrivo con OnePlus Z

L'aggiornamento alla OxygenOS 10 porta Android 10 su OnePlus 5 e 5T

Una delle principali novità introdotte da Android 10 e OxygenOS 10 su OnePlus 5 e 5T è l'introduzione delle gestures full screen. Per quanto non siano modelli a tutto schermo, essendo datati 2017, adesso possono usufruirne anche loro. Ad essere aggiunta è anche l'app Game Space, di recente portata anche direttamente sul Google Play Store. Sono stati migliorati anche alcuni aspetti legati alla privacy per navigazione GPS ed SMS, anche se l'azienda ha ancora del lavoro da fare per ultimare tutte le messe a punto. Nel changelog ufficiale, infatti, si cita l'apparente assenza della stabilizzazione EIS. Il team OxygenOS la sta ancora mettendo a punto e verrà riportata su OnePlus 5 e 5T soltanto con le release stabili successive.

Sistema Aggiornamento ad Android 10 Nuovo design per la UI Potenziata la privacy per i permessi di localizzazione GPS Nuova funzione di personalizzazione nelle Impostazioni per modificare la forma delle icone dai Quick Settings

Game Space La nuova funzione Game Space aggiunge tutti i tuoi giochi preferiti in un unico posto per un accesso semplificato ed una migliore esperienza gaming

Messaggi Adesso è possibile bloccare lo spam per parole chiave nei Messaggi

Gestures Full Screen Rimossa la gesture per tornare indietro dal basso dello schermo Aggiunta la gesture per tornare indietro dai lati destro e sinistro dello schermo Aggiunta una barra di navigazione per permettere lo switch fra le app recenti

Fotocamera La stabilizzazione elettronica è in fase di ottimizzazione e verrà riaggiunta nelle versioni stabili successive. Rimanete sintonizzati.



Essendo da poco partito il roll-out, per il momento non sono presenti i link al download per effettuare l'installazione manuale. Nel caso spuntassero, provvederemo ad aggiornare l'articolo.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu