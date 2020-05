Nei mesi a venire il mercato delle bici elettriche, monopattini e non solo vivrà un vero e proprio boom, anche dovuto agli incentivi statali. Come sempre, però, il primo passo da compiere dopo aver acquistato una bici elettrica è quello di procurarsi un buon modo per proteggerla. Oggi, questa soluzione ce la offre Banggood, con il lucchetto smart Anytek L3 in offerta a metà prezzo. Di cosa si tratta, come acquistarlo? Vediamolo insieme.

Il lucchetto con fingerprint ID è in sconto su Banggood

Contrariamente a quanto possiate pensare, il lucchetto smart Anytek L3 è molto semplice da utilizzare e, grazie all'implementazione del sensore biometrico non sarà necessario tener cura delle chiavi (o della combinazione) per aprirlo. Il lucchetto, tramite un procedimento manuale è in grado di registrare – infatti – ben 10 diverse impronte digitali e ciò permette un utilizzo combinato: anche in famiglia potrete utilizzare lo stesso lucchetto per una o più e-bike (o altro) senza doverlo riconfigurare ogni volta.

La batteria integrata da 300 mAh, ricaricabile via USB, offre un uso continuativo del prodotto per un anno. A tutto ciò si aggiunge un rivestimento IP65, che lo rende completamente impermeabile all'acqua, non ci sarà rischio quindi di lasciarlo all'aperto.

Solo per pochi giorni il prodotto di Anytek sarà in sconto su Banggood a metà prezzo e, più precisamente, a circa 35€ anziché 68.7€. Se siete interessati ad acquistarlo, non dovrete far altro che cliccare sul box in basso.

