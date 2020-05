AliExpress non è di certo nuovo ad offerte imperdibili e sconti applicabili grazie a codici sconto limitati. Anche oggi, lo store offre la possibilità – tramite l'applicazione di alcuni coupon – di risparmiare su tutto il catalogo. Vediamo insieme come riscattare i codici sconto AliExpress e come utilizzarli.

I coupon AliExpress offrono sconti fino all'80% per nuovi utenti

Mentre alcuni codici sconto AliExpress sono reperibili direttamente alla pagina dedicata che troverete qui, altri saranno applicabili ai prodotti che desiderate acquistare. I coupon, nel corso del periodo promozionale che terminerà il prossimo 23 maggio 2020, potrebbero cambiare, di seguito troverete quelli attualmente ancora attivi:

“ MAYAE7MAY ” sconto di 7 dollari per una spesa superiore a 50 dollari ;

” sconto di per una spesa superiore a ; “ALIMAJ7MAY” sconto di 7 dollari per una spesa superiore a 50 dollari.

Per applicare i coupon – che ricordiamo essere limitati per numero – non dovrete far altro che scegliere cosa acquistare, dall'intero store AliExpress, ed applicarli in fase di check out.

Risparmia con i coupon sullo store AliExpress

Lo store, inoltre, riserva alcuni vantaggi anche per nuovi utenti. Questi ultimi, infatti, avranno la facoltà di accedere (oltre che ai coupon segnalati in alto) anche ad alcuni riservati:

“ eternal018 ” sconto di 4 dollari per acquisti superiori a 5 dollari ;

” sconto di per acquisti superiori a ; “PP4BTL93” sconto di 4 dollari per ordini superiori a 5 dollari ;

sconto di per ordini superiori a ; “MAYAE4” sconto di 4 dollari per ordini superiori a 5 dollari.

Come abbiamo accennato, i coupon saranno mutevoli nel corso dei giorni: in tal senso troverete aggiornamenti frequenti all'interno dell'articolo e, in maniera più dettagliata, all'interno del nostro canale Telegram dedicato, che potrete seguire per accedere ad offerte in tempo reale.

