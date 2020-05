Nuove offerte su Cafago: taglia capelli elettrico Xiaomi Enchen e drone MJX Bugs 5W in sconto

Lo store Cafago torna con nuove offerte lampo, quest'oggi con il taglia capelli elettrico Xiaomi Enchen e il drone MJX Bugs 5W, drone adatto a tutti e disponibile al 50% di sconto (con tanto di spedizione da Europa).

Il taglia capelli elettrico Xiaomi Enchen e il drone MJX Bugs 5W sono in offerta su Cafago

Per quanto riguarda il taglia capelli elettrico Xiaomi Enchen, si tratta di una soluzione pratica ed economica, proposta in offerta lampo e con spedizione gratuita a 18€ (lo trovate qui). Il dispositivo presenta un corpo di colore rosso, con un pulsante per l'accensione ed un LED per la ricarica. Per regolare la lunghezza da 0.8 a 2 mm basterà agire sulla manopola posizionata sotto la testa del prodotto mentre in alternativa, il taglia capelli arriva con tutta una serie di pettinini per impostare la lunghezza desiderata.

La seconda proposta di oggi dello store Cafago è il drone quadricotteto MJX Bugs 5W, perfetto per neofiti e per gli utenti più smaliziati. Il dispositivo è dotato di una videocamera grandangolare con risoluzione 4K, Wi-Fi Dual Band, GPS, ed un motore brushless MT2204. Presente all'appello una batteria da 2420 mAh, per un tempo di volo di circa 20 minuti. Qui trovate la pagina dedicata, dove troverete il drone in sconto a 125€ con spedizione dai magazzini europei.

Articolo sponsorizzato.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu