Red Magic 5G: primo teardown, svelato il sistema di raffreddamento

Abbiamo già visto come Red Magic 5G, il nuovo prodotto di Nubia dedicato al gaming, abbiamo subito il primo test di resistenza di JerryRigEverything. All'interno di quel video, dunque, il noto youtuber ha mostrato le qualità, a livello costruttivo, del device. Non era ancora venuto il momento, però, in quella sede per procedere anche ad un teardown approfondito del prodotto. Cosa che, nel corso di questi giorni, alla fine è avvenuta.

Red Magic 5G si mette a “nudo”

Da quello che possiamo vedere all'interno del video che vi lasciamo in fondo all'articolo, JerryRigEverything ha smontato Red Magic 5G. Stando alle immagini, non è particolarmente difficile procedere rimuovere la back cover. Bisogna semplicemente scaldare la colla che tiene unite le due parti e procedere, successivamente, alla rimozione della scocca posteriore. Subito sotto di essa troverà spazio la batteria e tutto il sistema di raffreddamento del device.

Viene mostrato tutto il meccanismo che permette allo smartphone di dissipare il calore prodotto dalla CPU. Si tratta di un sistema su più livelli, caratterizzato dalla presenza di una ventola e di altri diversi materiali, che lavorano proprio a questo scopo. Vi lasciamo, quindi, al video del noto canale YouTube, che si occupa principalmente di test di resistenza su smartphone.

