Il buon Red Magic 5G è finito sotto i riflettori grazie al suo nome altisonante e alla presenza di una versione Global (qui trovate la nostra recensione) ma l'esperienza di Nubia con gli smartphone da gaming non si è limitata solo al super flagship. Ad aprile, la compagnia cinese ha lanciato il “piccolo” Nubia Play 5G, soluzione giovanile votata al gaming – mossa dallo SoC Snapdragon 765G e con caratteristiche di tutto rispetto – ora pronta per entrare nel mondo del modding.

Nubia Play 5G: rilasciato il codice sorgente del kernel, al via il modding

Infatti, oltre ad avere un chipset niente male, il dispositivo fa affidamento su un pannello AMOLED da 6.65″ Full HD+ con refresh rate a 144 Hz. Non manca un sistema di raffreddamento avanzato ICE2.5 – soluzione multi-strato in grafite – e tasti laterali touch, utilissimi negli FPS. Insomma, avrà pure dei limiti rispetto al Red Magic 5G, eppure Nubia Play si difende alla grande. Purtroppo il dispositivo è stato lanciato solo in Cina e ora come ora non è dato di sapere se arriverà mai alle nostre latitudini (ma pare poco probabile).

Nonostante ciò, la compagnia cinese si è rivelata davvero celere nel lasciar spazio al modding, pubblicando il codice sorgente del kernel su GitHub (lo trovate qui). Insomma, se qualcuno ha deciso di mettere le mani su questo smartphone da gaming lite, ora non gli resta che incrociare le dita e sperare che Nubia Play 5G attiri su di sé l'attenzione degli appassionati di modding.

