Ninebot Segway ES2 è in sconto con Coupon e spedizione da Europa

Siete in cerca di un monopattino elettrico dedicato ai piccoli spostamenti quotidiani e magari puntate al risparmio (ma pur sempre su un prodotto affidabile)? Allora avete trovato pane per i vostri denti con Ninebot Segway ES2, una soluzione che è sempre una garanzia, disponibile con tanto di Coupon dedicato e spedizione direttamente dai magazzini europei.

Il monopattino elettrico Ninebot Segway ES2 scende di prezzo con questo Coupon

Il monopattino elettrico Ninebot Segway ES2 è una soluzione pratica ed accessibile, in grado di raggiungere una velocità massima di 25 km/h grazie al motore da 300W e dotata di un sistema di gestione della batteria intelligente (Smart BMS). A proposito di autonomia, si parla di circa 25 Km. Il dispositivo è realizzato in lega di alluminio leggera e resistente e sopporta un peso fino a 100 kg; non mancano all'appello luci LED frontali e posteriori, così come la resistenza all'acqua certificata IP54.

Il monopattino elettrico Ninebot ES2 è disponibile all'acquisto su Geekbuying tramite il box in basso, dove troverete anche il codice sconto dedicato. Il prodotto beneficia della spedizione gratis direttamente dall'Europa.

