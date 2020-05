Il monopattino elettrico LANGFEITE L8S è al 50% di sconto con questo Coupon

Grazie al codice sconto dedicato, il nuovo monopattino elettrico LANGFEITE L8S scende di prezzo e sfiora il 50% di sconto: un prezzo super vantaggioso con tanto di spedizione gratuita. Inoltre trovate anche dove comprare gli accessori dedicati al vostro nuovo monopattino elettrico, in modo da farvi trovare preparati per ogni evenienza.

LANGFEITE L8S: il monopattino elettrico scende di prezzo su Banggood | Coupon

Il monopattino elettrico LANGFEITE L8S è in grado di raggiungere un massimo di 45 Km/h grazie al motore da 48V, è realizzato in alluminio 6061 e presenta un display a colori agganciato al manubrio. Presente all'appello la certificazione IP54 e tanti piccoli dettagli che rendono il prodotto particolarmente appetibile, specie se in sconto al 50% grazie al Coupon di Banggood. La spedizione è gratuita e in basso trovate il link alla pagina dedicata (con tutte le informazioni del caso), con il codice sconto da utilizzare al momento dell'acquisto.

Dove comprare gli accessori per il monopattino elettrico LANGFEITE L8S

Oltre al monopattino elettrico LANGFEITE L8S volete sapere dove comprare gli accessori dedicati? Anche in questo caso lo store Banggood viene in nostro soccorso, con una serie di prodotti utili per la manutenzione del prodotto e non solo. Tra questi, un sellino fatto apposta per il monopattino, il copertone di scorta per le ruote, un caricatore ufficiale e vari ricambi.

