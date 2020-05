Non vi piace il cielo in città? Ci pensa la MIUI 12 di Xiaomi a cambiarlo

Stiamo ancora attendendo l'evento di rilascio della versione Global, ma la MIUI 12 si sta già facendo apprezzare. Nell'articolo dedicato trovate illustrate un po' tutte le novità, diverse delle quali si sono focalizzate al miglioramento della fotocamera. A partire dalla revisione della UI e dello stile grafico adottato, ma anche all'introduzione di vere e proprie nuove modalità. Per esempio, una di queste è stata introdotta con Xiaomi Mi 10 Lite Zoom e vi permette di creare un clone nelle foto.

LEGGI ANCHE:

Lei Jun “sgamato”: il CEO di Xiaomi sorpreso con un iPhone

La MIUI 12 aggiunge nuove modalità per foto e video sugli smartphone Xiaomi e Redmi

Ci vorrà tempo prima di vedere queste nuove features fotografiche sui molteplici smartphone Xiaomi e Redmi e probabilmente diversi saranno esclusi. Sicuramente le vedremo introdotte sugli ultimi Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro e K30 Pro Zoom, modelli di punta per entrambi i brand.

Con la MIUI 12 il team software si è voluto soffermare anche nell'aspetto della registrazione video, aggiungendo nuove possibilità creative. Fino ad oggi le aziende si sono soffermate sulle foto, dato che la modifica in tempo reale di un video è un qualcosa di decisamente più elaborato e complesso. Per esempio, fra le nuove modalità c'è anche un filtro caleidoscopico, ideale per realizzare clip suggestive di stampo psichedelico.

Tornando a parlare di foto, a cavallo fra MIUI 10 e MIUI 11 venne introdotta la possibilità di modificare il cielo. Non soltanto in modo migliorativo ma anche con una vera e propria sostituzione del firmamento. Anche in questo caso si tratta di una modifica “semplice”, in quanto è un'elaborazione di un'immagine ferma. Con la MIUI 12 si passa ad uno step successivo, con questo tipo di intervento applicato ai video. Il risultato è abbastanza incredibile, se si pensa che questo tipo di elaborazione solitamente avviene solamente su PC e con l'ausilio di buone capacità di editing.

La MIUI 12 Global deve ancora arrivare ufficialmente, ma sappiate che potete fare affidamento alla Xiaomi.eu. In tal caso, vi rimandiamo all'articolo contenente i link per effettuare il download.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu