MIUI 12 Stabile: link download per vari modelli Xiaomi e Redmi | Download

Per tutti i curiosi di provare in anteprima l'ultima MIUI 12 abbiamo creato un articolo ad hoc con tutti i link per le versioni Beta. Ma adesso è possibile avere accesso anche alla versione Stabile della ROM che muove gli smartphone Xiaomi e Redmi. Per questo abbiamo voluto creare un ulteriore articolo, dove trovare il link al download del firmware per il proprio smartphone. Qua di seguito trovate tutti i dispositivi per il quale è disponibile la MIUI 12 Stabile, aggiornati via via che ne verranno aggiunti di ulteriori.

Ultimo aggiornamento: 26 maggio

Dopo la fase beta, è partito il rilascio della versione MIUI 12 Stabile

Modello Versione Recovery Xiaomi Mi 9 V12.0.0.8.QFAMIXM (Global) Scarica Xiaomi Mi 9T V12.0.0.11.QFJMIXM (Global) Scarica Xiaomi Mi 9T Pro V12.0.0.8.QFKMIXM (Global) Scarica

