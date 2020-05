MIUI 12 Global: Xiaomi conferma la data di presentazione

Di recente la compagnia di Lei Jun ha presentato in patria la nuova versione della sua UI, in arrivo anche per il mercato internazionale. Tramite un teaser “criptico”, l'azienda ha confermato la data di uscita della MIUI 12 Global, finalmente in arrivo anche per gli smartphone nostrani.

MIUI 12 Global: l'appuntamento è fissato per il 19 Maggio

Mi fans can figure out the answer. How about you?

This is a very important message! If you get the answer, remember this important day. #MIUI #MIUI12 pic.twitter.com/3WVDJDTYCm — MIUI (@miuirom) May 7, 2020

Di recente si è parlato tantissimo della rinnovata UI di Xiaomi – specialmente per quanto riguarda i nuovi Super Live Wallpaper e per la release lampo di Xiaomi.EU – entrata nella fase beta globale proprio alcuni giorni fa (qui trovate i firmware closed beta China). L'azienda ha confermato che la MIUI 12 Global sarà ufficializzata il 19 Maggio, tramite un giochino matematico pubblicato su Twitter.

Come per la precedente MIUI 11, anche in questo caso si tratta di un software su base Android 10, il quale andrà ad arricchire gli smartphone del brand con tante novità e migliorie. L'appuntamento, quindi, è fissato per il 19 Maggio ma non è dato di sapere quando comincerà effettivamente il roll out per tutti i modelli supportati. A proposito di questi, qui trovate l'elenco completo confermato da Xiaomi.

