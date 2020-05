MIUI 12 Global ufficiale: novità, dispositivi supportati e data di uscita

A fine Aprile, la compagnia di Lei Jun ha presentato in patria l'ultima versione della sua interfaccia utente, con tante novità per i dispositivi supportati. Finalmente anche i Mi Fan occidentali potranno mettere le mani sulla nuova incarnazione del software del brand, dopo un'attesa decisamente palpabile (come sempre quando si parla del brand cinese). Ma bando alle ciance, andiamo a scoprire tutte le novità di Xiaomi dedicato all'aggiornamento Android alla MIUI 12 Global, insieme ai dispositivi supportati e le nuove feature in arrivo!

MIUI 12 Global ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova UI di Xiaomi

Come al solito l'esperienza d'uso resta il fulcro dell'interfaccia di Xiaomi: anche la MIUI 12 Global garantisce un'esperienza d'uso al top, ma con l'implementazione di una serie di ottimizzazioni volte a garantire una user experience premium, in grado di stupire sia i nuovi utenti che gli affezionati. Inoltre, poiché la protezione della privacy è un elemento cardine all'interno del nuovo sistema, MIUI 12 introduce una serie di funzionalità avanzate relative alla privacy con l'obiettivo di aumentare la sicurezza.

Grazie al nuovissimo design dell’interfaccia utente e alle animazioni di sistema ricche di sfumature, Xiaomi mira ad offrire gli utenti MIUI un'esperienza d'uso “realistica”.

Una maggiore protezione della privacy

L'aggiornamento software alla versione MIUI 12 Global – come anticipato poco sopra – offre funzionalità avanzate di protezione della privacy che consentono all'utente di essere informato sull'attività di ogni singola app e di avere un maggior controllo sulle autorizzazioni.

L'utente può accedere in ogni momento alle informazioni su come le singole applicazioni utilizzano i permessi relativi alla posizione, ai contatti, alla cronologia delle chiamate, al microfono e alla memorizzazione. Con un solo clic sullo stato dei permessi, tutte le attività delle app saranno presentate chiaramente. Inoltre, durante il controllo del registro delle attività delle applicazioni, si potranno facilmente modificare le impostazioni dei permessi per ogni singola applicazione nel caso in cui rilevasse un'attività anomala o indesiderata.

Per consentire all'utente di essere correttamente informato, la MIUI 12 aggiunge anche una funzione di notifica dei permessi. Nella barra di stato appariranno delle notifiche lampeggianti quando le applicazioni sensibili, tra cui la telecamera, la posizione e il microfono, sono in esecuzione in background. Cliccando sulla notifica, si potranno modificare le impostazioni di autorizzazione e bloccare qualsiasi comportamento sospetto in qualsiasi momento.

Quando le singole app richiedono le autorizzazioni, viene offerta una gamma più ampia di opzioni (come “Durante l'utilizzo dell’app” e “Notifica”). Inoltre viene fatto un ulteriore passo avanti in termini di sicurezza: oltre alla posizione, i permessi per accedere a fotocamera, microfono, contatti, cronologia delle chiamate, calendario e archiviazione sono consentiti solo in modalità “Durante l'utilizzo dell'app”. Ampio spazio anche per la tutela della privacy durante la condivisione delle foto: le informazioni sulla posizione e i metadati possono essere rimossi prima dell'invio degli elementi.

MIUI 12 Global – Design e animazioni

L'aggiornamento Android alla MIUI 12 porta un'esperienza rinnovata anche per quanto riguarda il design dell'interfaccia utente, secondo un approccio bottom-up e con animazioni di sistema sfumate. Le animazioni della scena centrale sono state completamente aggiornate con innovazioni tecniche a livello di kernel.

Grazie a Mi Render Engine, è presente un'esperienza UI fluida che porterà di certo benefici agli appassionati che installeranno l'ultimo aggiornamento di sistema. Alimentato da Mi Physics Engine, il movimento delle icone simula un'elegante curva 3D; l'apertura e chiusura delle applicazioni, il passaggio da un'app all'altra, ogni dettaglio restituisce eleganza e fluidità. Le animazioni di sistema sfumate offrono un tocco aggiuntivo di realismo, per un'esperienza completa.

Super Wallpaper: l'estetica cosmica a bordo del tuo Xiaomi

Visualizzazione realistica significa avere uno schermo più chiaro e comprensibile mentre i dati (quando presentati in modo grafico) si presentano in modo più intuitivo. Una delle novità più interessanti dell'ultimo aggiornamento di sistema è rappresentato dai Super Wallpaper. Si tratta di ricostruzioni di forme planetarie basate sulle immagini della NASA, le quali combinano Always-on Display e Lock Screen per creare un'esperienza completa, che va ad abbracciare tutta l'interfaccia (quindi Home e schermata di blocco).

Nuove funzionalità e miglioramenti dell'aggiornamento alla MIUI 12

Oltre al focus sul design, l'eleganza (che culmina con i nuovi, particolari sfondi) e la protezione della privacy, l'aggiornamento Android alla MIUI 12 porta con sé anche tanti altri miglioramenti. Andiamoli a scoprire nel dettaglio.

Multitasking : le finestre fluttuanti si sposano alla perfezione con i gesti a schermo intero e facilitano il multitasking risolvendo il problema di passare costantemente (e in modo rapido) da un'app all'altra. Possono essere facilmente spostate, chiuse e ridimensionate con semplici gesti applicati alla barra delle azioni. Ad esempio, quando arriva un messaggio di testo durante la riproduzione di un video, si potrà rispondere direttamente nella finestra fluttuante senza mettere in pausa la riproduzione, consentendo così un multitasking senza soluzione di continuità, comodo e senza interruzioni.

: le finestre fluttuanti si sposano alla perfezione con i gesti a schermo intero e facilitano il multitasking risolvendo il problema di passare costantemente (e in modo rapido) da un'app all'altra. Possono essere facilmente spostate, chiuse e ridimensionate con semplici gesti applicati alla barra delle azioni. Ad esempio, quando arriva un messaggio di testo durante la riproduzione di un video, si potrà rispondere direttamente nella finestra fluttuante senza mettere in pausa la riproduzione, consentendo così un multitasking senza soluzione di continuità, comodo e senza interruzioni. Trasmissione dello schermo : la funzionalità è stata migliorata e consente di trasmettere documenti, app, video e giochi con un semplice tocco. Ovviamente il multitasking viene supportato anche qui: le finestre proiettate possono essere ridotte al minimo.

: la funzionalità è stata migliorata e consente di trasmettere documenti, app, video e giochi con un semplice tocco. Ovviamente il multitasking viene supportato anche qui: le finestre proiettate possono essere ridotte al minimo. Ultra risparmio della batteria : questa funzione permette di limitare le attività che consumano più energia per prolungare il tempo di standby del telefono. Chiamate, messaggi e connettività di rete rimarranno invece completamente funzionanti.

: questa funzione permette di limitare le attività che consumano più energia per prolungare il tempo di standby del telefono. Chiamate, messaggi e connettività di rete rimarranno invece completamente funzionanti. Dark Mode : arriva il tema scuro migliorato, con una tavolozza di colori più scuri per sfondi e applicazioni di sistema (oltre che per le applicazioni di terze parti).

: arriva il tema scuro migliorato, con una tavolozza di colori più scuri per sfondi e applicazioni di sistema (oltre che per le applicazioni di terze parti). App Drawner: POCO Launcher ha dimostrato di essere ben accolto dagli appassionati di Xiaomi e per questo motivo il Drawner debutta anche su MIUI 12; se attivata, questa funzione inserisce tutte le app in un cassetto, rendendo la schermata Home più pulita ed ordinata.

MIUI 12 Global – Dispositivi supportati e data di uscita

La nuova interfaccia sarà disponibile al download da fine Giugno per Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 e Redmi K20 Pro. A seguire, la MIUI 12 arriverà anche a bordo dei seguenti dispositivi supportati (dopo il mese di Giugno, con date ancora da confermare), come confermato dalla compagnia cinese:

Redmi Note 7/ Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 8 Pro/ Redmi Note 8/ Redmi Note 8T

Redmi Note 9/ Redmi Note 9s/ Redmi Note 9 Pro/ Redmi Note 9 Pro Max

POCOPHONE F1/ POCO F1

Mi 10 Pro/ Mi 10/ Mi 10 Lite

POCO F2 Pro/ POCO X2

Mi Note 10/ Mi Note 10 Lite

Mi 8/ Mi 8 Pro/ Mi 8 Lite

Mi MIX 3/ Mi MIX 2S/ Mi MIX 2

Mi 9 SE/ Mi 9 Lite

Mi Note 3

Mi MAX 3

Redmi Note 7S/ Redmi Y2/ Redmi S2/ Redmi Note 5/ Redmi Note 5 Pro/ Redmi 6A/ Redmi 6/ Redmi 6 Pro/ Redmi Note 6 Pro/ Redmi Y3/ Redmi 7/ Redmi 7A/ Redmi 8/ Redmi 8A/ Redmi 8A Dual.

Come sottolineato poco sopra, per il momento non è stata confermata la data di rilascio e ne sapremo sicuramente di più nel corso delle prossime settimane.

