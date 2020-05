MIUI 12 Global in arrivo il 19 Maggio: come seguire l’evento in streaming

Dopo il debutto in Cina ed il roll out su vari modelli, ecco che la MIUI 12 Global è pronta a fare capolino anche per noi occidentali. L'evento di lancio – come anticipato nei giorni scorsi – è fissato per il 19 Maggio, ma Xiaomi ha deciso di fare le cose in grande con una presentazione in live streaming. Siete curiosi di scoprire tutte le novità in arrivo e volete sapere come seguire la diretta dell'evento dedicato alla MIUI 12 Global? Eccovi serviti!

Get ready to meet our best release of the decade.

Stay tuned for #MIUI12, and see you on May 19, at 8:00 p.m.

Share the post and invite your friends to watch MIUI12 online launch event together! #MIUI pic.twitter.com/KwA0sWGwg5

— MIUI (@miuirom) May 13, 2020