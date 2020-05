Come partecipare alla MIUI 12 Global Beta per Xiaomi Mi 9, Mi 9T e Mi 9T Pro

Mentre il programma beta continua senza sosta in patria (qui trovate tutti i link al download), cominciano anche i test per la MIUI 12 Global Beta dedicata a Xiaomi Mi 9, Mi 9T e Mi 9T Pro: se siete in possesso di uno di questi smartphone del brand cinese, allora ecco come fare per partecipare alla selezione dedicata ai nuovi beta tester.

MIUI 12 Global Beta: ecco come partecipare ai test con Xiaomi Mi 9, Mi 9T e Mi 9T Pro

Da alcuni giorni non si fa che parlare della nuova MIUI 12, ufficializzata in Cina e in dirittura d'arrivo per un cospicuo numero di smartphone del brand cinese (qui trovate la lista dedicata). Al momento gli appassionati ci stanno dentro anche grazie alla ROM Xiaomi.EU: il team ha portato la nuova interfaccia a bordo di oltre 20 smartphone in tempo record. Se preferite la via ufficiale, allora a partire da oggi è possibile candidarsi per far parte del programma MIUI 12 Global Beta.

Al momento i dispositivi interessati sono lo Xiaomi Mi 9, Mi 9T e Mi 9T Pro, ma siamo certi il programma sarà ampliato anche ad altri modelli in tempi celeri (si spera!). La candidatura potrà essere inviata tramite questo form, entro e non oltre il 18 Maggio.

Per amor di precisione vi segnaliamo che i test dovrebbero fare riferimento alle release Global Stabile Beta, ovvero quelle versioni ormai in procinto di diventare stabili e di essere rilasciate per tutti. Insomma, la prova finale prima di dare il via al roll out generale. Per tutti i dettagli del caso vi rimandiamo al thread ufficiale della Mi Community, disponibile direttamente in fonte (qui sotto).

