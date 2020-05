La MIUI 12 tinge di Teal & Orange la fotocamera con un nuovo filtro

Pare proprio che oggi si voglia parlare a tutti i costi delle novità introdotte dalla MIUI 12. Per esempio il rinnovato editor per screenshot, introdotto con una delle ultime beta, più nello specifico la 20.5.25. Anche in ambito fotografico, come nel caso della modalità Magic Clone o la possibilità di cambiare il cielo nei video e realizzare clip più suggestivi. Per non parlare della rivisitazione della UI, resa ancora più personalizzabile e semplice. Nella nuova UI Xiaomi si nasconde anche un nuovo filtro per la fotocamera, di cui fa sfoggio la stessa azienda sul proprio Weibo.

Xiaomi ci dà una dimostrazione del filtro Teal & Orange della MIUI 12

L'azienda lo definisce un filtro Black & Gold, anche se i risultati ottenuti riprendono il concetto di Teal & Orange. Il punto è che il filtro della MIUI 12 de-satura le foto, evidenziando esclusivamente le tonalità gialle e scure, con una predilezione per verde e blu. I risultati ottenuti sono molto suggestivi, restituendo un effetto cinematico molto ben riuscito.

Vi ricordiamo che, se voleste provare le ultime versione Beta della MIUI 12, potete scaricarle dal nostro articolo dedicato. In alternativa, sappiate che è già disponibile al download anche la MIUI 12 Stabile.

