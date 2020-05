MIUI 12 Beta: al debutto la modalità foto Magic Clone

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom si è sin da subito contraddistinto per l'audacia nell'avere un teleobiettivo a periscopio pur non essendo un top di gamma. Oltre a questo, una delle sue peculiarità sotto il profilo fotografico è stata l'introduzione della funzione Magic Clone. In questo caso non si tratta di un qualcosa pensato per migliorare la resa degli scatti, come per il teleobiettivo, ma per aggiungere una modalità simpatica. Fino ad oggi non s'era capito quale sarebbe stata la sua tempistica di rilascio: con il rilascio dell'ultima MIUI 12 Beta assistiamo al suo roll-out iniziale.

La modalità Magic Clone rilasciata sulla MIUI 12 Beta dal team Xiaomi

Con l'espansione della MIUI 12, Xiaomi ha ben pensato di arricchire l'interfaccia fotografica con ulteriori modalità. Come nel caso dello Sky Replacement in grado di “sostituire” il cielo, così come l'AI Magic Kaleidoscope. Il funzionamento di Magic Clone è presto detto: una volta munitosi di uno sfondo statico, potremo piazzarci all'interno dell'inquadratura più volte ed ottenere dei cloni. Ovviamente sarà necessario che ci sia una persona a scattare ad ogni cambio di posizione, oltre al fatto che il rilevamento del software funziona unicamente su volti umani.

Siete curiosi anche voi di provare Magic Clone? La nuova feature è stata aggiunta nell'app Fotocamera a partire dalla MIUI 20.5.18. Potete scaricarla per i dispositivi compatibili: trovate il link al download nel nostro articolo dedicato.

