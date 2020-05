MIUI 12 Beta si aggiorna e semplifica la UI fotografica

Con l'annuncio ufficiale della MIUI 12 c'è stato uno svecchiamento da parte del team Xiaomi sulla componente software che muove i propri smartphone. Le novità si sono dimostrate come sempre molteplici ed hanno toccato un po' tutti i comparti, compreso quello relativo alla fotocamera. A partire dalle icone, un elemento tanto semplice quanto in grado di dare una sensazione visiva e quindi un'esperienza diversa. Ma le novità non si sono limitate al solo reparto grafico, andando più a fondo in quella che è la struttura della MIUI Camera.

La MIUI 12 riceve un aggiornamento che rende più semplice l'esperienza della fotocamera

Già prima che avvenisse la presentazione ufficiale si sapevano già alcune delle modifiche che sarebbero state apportate nella MIUI 12 per l'app fotografica. Una di queste riguardava il rifacimento della selezione delle modalità di scatto, sempre più numerose e che rischiano di risultare ingombranti e confusionarie.

Per questo con l'ultimo aggiornamento, anche se ancora in fase Beta, la MIUI 12 vuole far sì che ciò non avvenga. Come vedete nella registrazione dello schermo qua sopra, nell'ultima versione della MIUI Camera è stata aggiunta la personalizzazione di tale aspetto. A seconda della propria preferenza, l'utente può scegliere se continuare ad avere la selezione delle modalità in senso orizzontale o spostarla in verticale. Nel caso di quest'ultima, sarà possibile effettuare uno swipe verso l'alto della linea sopra al tasto Shutter, rivelando le opzioni di scatto aggiuntive.

Quando questa nuova feature sarà disponibile non è facile da dire. Come ben saprete, ogni modello di smartphone Xiaomi e Redmi non viene trattato in maniera uguale agli altri. Pertanto l'aggiornamento alla MIUI 12 potrebbe risultare più tempestivo per alcuni utenti rispetto ad altri. Innanzitutto nella roadmap ufficiale potete scoprire se il vostro modello verrà aggiornato o meno. Dopodiché, vi ricordiamo che per Mi 9, Mi 9T e Mi 9T Pro è iniziata la fase di testing della Global Beta, a cui potete ancora prendere parte. Sicuramente ne sapremo di più fra qualche giorno, quando si terrà la presentazione ufficiale della MIUI 12 Global.

