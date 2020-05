Miglior dispenser automatico Xiaomi per sapone e gel mani | Guida all’acquisto

Il mondo dei dispenser automatici è cresciuto gradualmente negli ultimi anni, grazie anche ad aziende come Xiaomi che sono state in grado di proporre prodotti validi ad un prezzo contenuto. Questi dispositivi hanno subito un boost importante, poi, a causa dell'emergenza Coronavirus, quando non sono più stati cercati da aziende ed esercizi commerciali, ma anche da utenti privati.

L'uso in casa degli erogatori automatici di sapone è quindi aumentato considerevolmente e, proprio per questo, abbiamo deciso di mettere insieme le migliori offerte provenienti dal panorama cinese, distinguendo i prodotti per capienza, funzionalità e – chiaramente – prezzo.

Dispenser automatici di sapone: perché acquistarli ed il ruolo di Xiaomi

Perché dovrei passare da un classico erogatore, di quelli presenti al supermercato e con il detergente all'interno, ai più innovativi dispenser automatici? Le motivazioni sono molteplici e più che mai valide, proprio in questo periodo. In primis, gli erogatori hanno un'impronta eco-friendly perché ricaricabili. Basterà infatti riempire di volta in volta il serbatoio estraibile senza la necessità di acquistare nuovamente il prodotto per intero e questo porterà due vantaggi: il primo economico ed il secondo ambientale.

Questo genere di prodotti poi, presenta un altro vantaggio che risponde ad un'esigenza sempre più presente in questo periodo di emergenza Covid-19. Grazie ai sensori infrarossi i dispenser automatici potranno erogare il detergente senza che ci sia la necessità di venire a contatto con il prodotto con le mani sporche.

Perché all'interno di un ecosistema così lontano dal tech e dagli smartphone, tiriamo in ballo Xiaomi? L'azienda cinese, grazie alla propria politica e tramite la piattaforma di crowdfunding YouPin è riuscita in un arduo compito: offrire prodotti di qualità ad un prezzo decisamente basso.

A differenza della gran parte dei prodotti sul mercato, infatti, i dispenser automatici di Xiaomi hanno un range di prezzo decisamente ristretto e difficilmente superano i 20€. Possono inoltre essere messi in funzione facilmente, e – anche per esperienza personale – possiamo affermare che sono duraturi nel tempo sotto ogni punto di vista.

Xiaomi Mijia

Materiale: ABS;

Alimentazione: 4 batterie AA;

Capienza: 320 ml;

Azionamento infrarossi in 0.25s;

400 utilizzi con una ricarica.

Xiaomi Smart Sensor

Materiale: ABS;

Alimentazione: 4 batterie AA;

Capacità: 250 ml;

Dimensioni: 85 x 120 x 205 mm;

Peso: 350g;

Certificazione IPX3;

Azionamento infrarossi in 1 secondo.

Xiaomi Automatic Liquid Soap Dispenser

Materiale: ABS + PC;

Alimentazione: 4 batterie AA;

Capacità: 250 ml;

Dimensioni: 85 x 120 x 205 mm;

Peso: 350g;

Certificazione IPX4;

Azionamento infrarossi in 1 secondo;

3 velocità di erogazione del sapone.

Xiaomi Mijia – Dove Edition

Materiale: ABS;

Alimentazione: 4 batterie AA;

Capacità: 200 ml;

Dimensioni: 73 x 98 x 160 mm;

Peso: 520g;

Certificazione IPX4;

Azionamento infrarossi in 1 secondo.

Xiaomi Xiaowei X1

Materiale: ABS + PC;

Alimentazione: 3 batterie AA;

Capacità: 310 ml;

Dimensioni: 78 x 98 x 208 mm;

Peso: 350g;

Certificazione IPX4;

Azionamento infrarossi in 1 secondo.

