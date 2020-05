Meizu HD60 ANC: nuova versione delle cuffie over-ear

Data la caratura dell'evento di presentazione della serie Meizu 17, non potevano mancare accessori a corredare i due nuovi telefoni. Il gadget più interessante sono senza ombra di dubbio le Meizu HD60 ANC. Forse conoscete già questa sigla, facendo riferimento all'ultimo modello annunciato a fine 2019. Ed infatti si tratta di un refresh aggiornate con le ultime tecnologia, a partire dall'integrazione di un nuovo sistema di cancellazione attiva del rumore.

Meizu HD60 ANC ufficiali: nuove cuffie in arrivo con la serie Meizu 17

Le Meizu HD60 ANC sono cuffie che funzionano non soltanto tramite cavo, ma anche wireless sfruttando lo standard Bluetooth 5.0. Questo permette la presenza di features quali l'aptX creata da Qualcomm, grazie al chipset CSR 8675. Questo chip permette di usufruire della succitata tecnologia di cancellazione del rumore, con l'ausilio della tecnologia cVc. Per attivare la modalità Ambient c'è un toggle sulla cuffia destra, da usare all'evenienza. Entrambi i padiglioni offrono i controlli touch, permettendo all'utente di comandare la riproduzione musicale, le chiamate e l'assistente vocale.

Da un punto di vista più squisitamente tecnico, le cuffie Meizu usano un diaframma placcato in berillio, con un design over-ear che garantisce un'ampia scena stereofonica. L'impedenza è da 16 Ω, con una risposta in frequenza da 20-40.000 Hz ed un microfono con sensibilità di -42 dB. La sua indossabilità è facilitata da un archetto in pelle e metallo inox, con meccanismo a scorrimento per regolarne la larghezza. Al suo interno c'è una batteria che promette 17 ore di autonomia, ricaricabile rapidamente tramite porta USB Type-C.

Disponibile nell'unica colorazione Fog Silver Black, verranno vendute in Cina dall'11 maggio al prezzo di 1099 yuan, circa 143€.

