Il prossimo 8 maggio Meizu lancerà la prossima serie di top di gamma Meizu 17, che punteranno su specifiche top di gamma, ampiamente raccontate nei teaser visti in questi giorni, ma non ci sarà spazio soltanto per gli smartphone. Allo stesso tempo, infatti, sarà presentato l'alimentatore Meizu GaN con tre porte e spina pieghevole.

Mancano pochi giorni alla presentazione di Meizu GaN

Proprio come anticipato lo scorso marzo, arriva oggi la conferma ufficiale da parte dell'azienda che il prossimo 8 maggio 2020 – data di presentazione del top di gamma – sarà presentato Meizu GaN: alimentatore da parete, con spina pieghevole e tre porte.

Il prodotto sarà venduto separatamente dallo smartphone (che sarà comunque dotato, in confezione, di alimentatore GaN da 30W). Tra le peculiarità, come anticipato, troviamo quindi il supporto alla ricarica rapida e tre porte, di cui una Type-A e due Type-C e, stando a quanto si evince dal teaser, il supporterà uno standard di ricarica superiore ai 30W.

Dal teaser ufficiale, di cui potrete scorgerne un'anteprima in immagine, non si evincono poi altre informazioni: sarà quindi necessario attendere il prossimo 8 maggio per poter scoprire prezzo ed eventuale disponibilità in Europa del prodotto.

