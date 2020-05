L'abbiamo atteso per mesi e con noi anche una caterva di utenti cinesi curiosi di saperne di più sul futuro del brand e del suo prossimo top di gamma. Possiamo dire che tra spoiler e anticipazioni ufficiali, le novità di Meizu 17 e Meizu 17 Pro rispetto ai precedenti modelli della serie siano chiare ma ora si alza il sipario e la parola spetta all'azienda asiatica, con tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità del duo top.

Meizu 17 e 17 Pro ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Come anticipato ampiamente dai teaser dei giorni scorsi, Meizu 17 arriva con a bordo un pannello Super AMOLED da 6.6″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con refresh rate a 90 Hz, DCI-P3 100%, DC Dimming, 92.2% di rapporto superficie/schermo, HDR, sensore ID integrato ed un look rinnovato rispetto ai predecessori. A questo giro, infatti, il brand cinese mette da parte la simmetria (vera e propria “ossessione”) in favore di un display tutto schermo con un foro da 2.99 mm in alto a sinistra per la selfie camera. Il foro può essere sfruttato anche come indicatore LED della batteria oppure per le notifiche.

Anche per la back cover si cambia registro con l'introduzione di una Quad Camera orizzontale, posizionata al centro della scocca. Il dispositivo presenta uno spessore di 8.5 mm per un peso di 199 grammi. In merito alle colorazioni in arrivo, oltre alla classica versione Black, Meizu continua la sua tradizione con il modello White, caratterizzato da una scocca ed un cornice intorno al display completamente bianche.

Hardware e Fotocamera

Ovviamente, come ogni altro top di gamma che si rispetti, Meizu 17 si affida al potente Snapdragon 865, ultima soluzione top di Qualcomm. Come da copione, il top di gamma punta alla grande sul 5G grazie al modem Snapdragon X55 e alla tecnologia mSmart 5G. Quest'ultima è incaricata di gestire al meglio lo switch fra rete 5G e Wi-Fi 6 (fino a 4151 Mbps), andando a ridurre notevolmente l'impatto sulla batteria.

Lato memorie, il dispositivo è dotato di 8 GB RAM e storage UFS 3.1 da 128/256 GB. Il pacchetto connettività, inoltre, fa affidamento sul supporto NFC, ormai imprescindibile per questa fascia (e non solo).

La batteria è un'unità da 4.500 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 30W.

La fotocamera di Meizu 17 è composta da quattro sensori, con un principale Sony IMX686 da 64 MP (f/1.8), accompagnato da un grandangolo da 8 MP (f/2.2, FOV 118°), un modulo macro da 5 MP (f/1.9, distanza 2.5 cm) ed uno dedicato alla profondità di campo. Ovviamente non mancano feature di tutto rispetto come la Super Night Mode 3.0, che consente di ottenere scatti notturni migliorati grazie al supporto dell'AI.

Frontalmente – all'interno del foro – trova spazio una selfie camera da 20 MP, con HDR, modalità ritratto/bellezza ed una feature votata al miglioramento degli autoscatti notturni.

Flyme 8.1 ed altre novità

Anche in questo caso si tratta di novità anticipate ampiamente. Il nuovo dispositivo top arriverà con la nuova Flyme 8.1, basata su Android 10. Inoltre, il device potrà contare sull'utilizzo del motore mEngine 3.0 che sarà in grado di migliorare considerevolmente l'esperienza d'uso del feedback aptico.

Arrivano novità anche per il sistema AI che si occupa di gestire in background lo smartphone ed ottimizzarne le prestazioni, con One Mind 4.0, il quale va a migliorare le prestazioni del 30% rispetto alla precedente versione 3.5.

Meizu 17 Pro: quali sono le differenze

Insieme al modello base, l'azienda cinese ha annunciato anche Meizu 17 Pro, versione “potenziata” sotto alcuni aspetti. A questo giro viene introdotta la RAM LPDDR5 (8/12 GB) – anche in questo caso un must have per i modelli superiori – sempre con storage UFS 3.1. Si tratta di un miglioramento notevole, che offre un 20% di performance in più rispetto alle classiche LPDDR4X.

Altra novità dedicata esclusivamente alla variante Pro è la ricarica Super Wireless mCharge, la ricarica wireless da 27W del brand cinese. Inoltre la cover posteriore è realizzata interamente in ceramica ed è disponibile nelle colorazioni Black e White.

Cambiamenti anche per il comparto fotografico: ancora una volta troviamo il sensore Sony IMX686 da 64 MP, ma stavolta accompagnato da un grandangolo da 32 MP con FOV 129° (Sony IMX616), un modulo TOF 3D (utile sia per la profondità di campo che per l'utilizzo di applicazioni AR) ed un teleobiettivo da 8 MP.

Meizu 17 e 17 Pro – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Meizu 17 è di 3.699 yuan (482€ circa) per la sua variante base da 8/128 GB, mentre si sale a 3.999 yuan (521€ circa) per il modello maggiorato da 8/256 GB.

Per quanto riguarda il fratellone Meizu 17 Pro, il prezzo parte da 4.299 yuan (circa 561€) per la variante da 8/128 GB, per poi passare a 4.699 yuan (613€) per quella da 12/256 GB. I preoder partiranno oggi, 8 Maggio mentre le vendite vere e proprie cominceranno dal prossimo 11 Maggio.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu