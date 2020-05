Mancano solo una manciata di giorni al lancio di Meizu 17 Pro e del fratello minore. L'evento è fissato per l'8 Maggio e man mano che si avvicina il fatidico giorno aumentano le anticipazioni da parte della stessa compagnia cinese, anche a proposito della nuova versione dell'interfaccia proprietaria del brand, Flyme 8.1.

Meizu 17 Pro in arrivo col supporto alla ricarica Super Wireless mCharge

Secondo quanto riportato dai vari teaser ufficiali, Meizu 17 avrà dalla sua una capiente batteria da 4.500 mAh e probabilmente troveremo la medesima unità a bordo del fratello maggiore. A cambiare dovrebbe essere la ricarica rapida – rispettivamente da 30W e 40W – ma le novità non finiscono qui. Tramite un nuovo poster, la compagnia cinese ha confermato la presenza del supporto alla ricarica Super Wireless mCharge per Meizu 17 Pro. Si tratterà di una soluzione da 27W, quindi abbastanza valida per i trend attuali.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche, il top di gamma è atteso – ovvio! – con lo Snapdragon 865, memorie RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1. Sul retro trova spazio una Quad Camera con un flash circolare, posizionata al centro della scocca (in orizzontale). Frontalmente si cambia registro con un pannello AMOLED da 6.5″ Full HD+ con un foro per la selfie camera.

