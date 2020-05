Meizu 17 Pro: nuovi dettagli sul prezzo a poche ore dal lancio

Mancano ormai poche ore all'evento di lancio dei nuovi Meizu, due dispositivi particolarmente attesi in patria. Nei giorni scorsi si sono susseguite tante conferme direttamente dai social del brand, come la presenza della Flyme 8.1 e della ricarica wireless, mentre sullo store cinese JD ha fatto capolino un presunto modello 17T, ancora non confermato ufficialmente. Siamo ormai vicini all'evento dei nuovi flagship, ecco spuntare anche nuovi dettagli sul prezzo di Meizu 17 Pro e del suo fratello minore.

Meizu 17 Pro: sale la qualità e sale anche il prezzo

Come al solito in questi casi, l'indiscrezione arriva direttamente da un store online, il quale ha pubblicato una pagina in cui sono presenti i prezzi di vendita di Meizu 17 Pro e del fratello minore. Già alcune settimane fa si vociferava di un prezzo di partenza di 3999 yuan (circa 522€) per Meizu 17 nella versione da 8/128 GB. La cifra sembra confermata anche da questo rivenditore, mentre per il modello Pro si parte da 4999 yuan, circa 652€ al cambio attuale. Insomma, a questo giro gli utenti che punteranno al top dovranno mettere mano al portafogli.

Il sito riporta anche una cifra di 9999 yuan (circa 1.300€) per la configurazione da 8/256 GB del flagship; ovviamente si tratta di un refuso oppure di un valore standard in attesa della conferma ufficiale del prezzo. Allora, quanto aspettate i nuovi modelli top di Meizu? Siete curiosi oppure il nuovo look non vi va proprio a genio? Fatecelo sapere nei commenti!

