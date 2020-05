I nuovi top di gamma del produttore cinese – Meizu 17 e 17 Pro – debutteranno ufficialmente tra poche ore, eppure le indiscrezioni sembrano intensificarsi. Solo stamane ci siamo trovati alle prese con alcuni dettagli sul prezzo del modello maggiorato, ed ora sembra che entrambi i dispositivi top siano spuntati su Geekbench con i primi benchmark.

Meizu 17 e 17 Pro su Geekbench: ecco quanto hanno totalizzato

1 di 2

Nelle scorse settimane Meizu 17 era stato avvistato su Antutu, con un risultato di circa 580.000 punti (valore ottimo, tenendo presente di avere a che fare con un'unità di prova). Ed ora si fa il bis con Geekbench, a cui vanno ad aggiungersi anche i benchmark di Meizu 17 Pro. Il fratello minore ha totalizzato 917 e 3095 punti (in single-core e multi-core) mentre il modello Pro, 913 e 2965. I due dispositivi presentano rispettivamente 8 GB e 12 GB di RAM , mentre entrambi i modelli arriveranno con Android 10, tramite Flyme 8.1.

Come si evince anche dalle immagini in alto, i due top di gamma montano una scheda madre kona, nome in codice che fa riferimento allo Snapdragon 865. Ovviamente non si tratta di certo di un segreto, vista la campagna di anticipazioni messa in piedi dal brand cinese. L'azienda ha pubblicato una serie di immagini e poster, confermato che Meizu 17 Pro avrà dalla sua il supporto alla ricarica wireless da 27W, memorie UFS 3.1 e RAM LPDDR5, una Quad Camera con un sensore da 64 MP ed un pannello Super AMOLED con refresh rate a 90 Hz.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu