Meizu 17 e 17 Pro: il refresh rate sale a 120 Hz con un aggiornamento OTA

Alcuni giorni fa la compagnia cinese ha finalmente alzato il sipario su Meizu 17 Pro ed il suo fratello minore, due dispositivi che cambiano le carte in tavola per quanto riguarda la serie top del brand. I due flagship arrivano con un pannello Super AMOLED da 6.6″ Full HD+ con tanto di refresh rate a 90 Hz, ma le cose potrebbero cambiare presto grazie ad un aggiornamento OTA.

Meizu 17 e 17 Pro: display migliorato con refresh rate a 120 Hz grazie ad un aggiornamento

Entrambi i modelli hanno ricevuto un'accoglienza decisamente calorosa da parte degli utenti cinesi, con tanto di sold out in pochissimo tempo. Già dai mesi scorsi era emerso l'interesse degli appassionati verso Meizu 17 e 17 Pro e – a quanto pare – questo è andato ad intensificarsi a poco a poco. Per fortuna l'attesa non è stata sprecata e almeno su carta i due top di gamma promettono fuoco e fiamme. Inoltre la compagnia cinese ha annunciato una novità che sarà di certo gradita da parte degli utenti che si sono catapultati sull'acquisto degli smartphone.

Nel corso delle prossime settimane, infatti, verrà rilasciato un aggiornamento OTA che porterà il refresh rate del display fino a 120 Hz, su entrambi i modelli. Allora, che ve ne pare di questa novità?

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu