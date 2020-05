Meizu 17, ma non solo: ecco la base di ricarica wireless e il caricatore GaN

Quest'oggi Meizu ha deciso di lanciare i suoi nuovi smartphone di punta, ovvero Meizu 17 e Meizu 17 Pro. Dopo tanti leak e rumor, dunque, anche questi device sono arrivati sul mercato, facendo esplodere l'entusiasmo del pubblico. Da poche ore, infatti, sono andati subito sold out in Cina. Oltre questi due modelli, però, l'azienda ha proposto anche altri accessori, come le cuffie o i vari dispositivi utili per la ricarica. Vediamo, dunque, di scoprire insieme la base di ricarica wireless ed il nuovo alimentatore GaN.

Meizu lancia l'alimentatore GaN da 65W

Anche Meizu ha voluto proporre la propria soluzione GaN in ambito di alimentatori. Si tratta, infatti, di una soluzione da 65W perfettamente compatibile con diversi standard di ricarica rapida: QC 3.0, FCP, PD 3.0, AFC, PPS, PE 2.0. Questo prodotto è dotato di ben due porte USB-C e di una sola porta USB-A. Ognuna di queste porte, comunque, può offrire sempre la massima potenza consentita. Non è ancora ufficialmente in vendita questo caricatore ma, nel momento in cui verrà commercializzato, il suo prezzo sarà di 199 yuan, circa 25 euro al cambio attuale.

LEGGI ANCHE:

Meizu HD60 ANC: nuova versione delle cuffie over-ear

Oltre all'accessorio che abbiamo appena visto, Meizu ha lanciato anche una basetta di ricarica wireless. Questo presenta un design davvero minimale, dotandosi anche di una ventola di raffreddamento a 23 pale che dovrebbe dissipare in maniera efficiente il calore. Questo dispositivo, comunque, può offrire una potenza in uscita di 10W. Come per il caricatore GaN, anche per questo prodotto bisognerà attendere l'11 maggio per la vendita. Il suo costo, comunque, è di 169 yuan, circa 22 euro.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu