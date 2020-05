Meizu 17 Aircraft Carrier Edition si ispira alle portaerei cinesi

A inizio mese il produttore cinese ha presentato i suoi nuovi flagship, dispositivi dal look appetibile e caratterizzati da una scheda tecnica di tutto rispetto. Il modello Pro ha debuttato anche in versione Xiaofang Kiln Art, un'edizione da collezione ispirata alla ceramica cinese, venduta ad un prezzo non proprio abbordabile (e già sold out…). Per fortuna gli amanti delle Special Edition troveranno pane per i loro denti con Meizu 17 Aircraft Carrier Edition, una versione molto particolare in vendita da oggi in patria.

Meizu 17 Aircraft Carrier Edition: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova versione speciale

La nuova Meizu 17 Aircraft Carrier Edition – ebbene si, una versione dedicata alle portaerei… – è stata prodotta in quantità limitate e sono disponibili all'acquisto solo 2020 unità. Come il nome lascia intendere, lo smartphone arriva con un design ispirato alle portaerei cinesi, con un look identico ai modelli standard, fatta eccezione per la trama della back cover.

Ovviamente le novità non si limitano alla scocca: il dispositivo arriva infatti con un tema pensato ad hoc, con sfondi ed icone rinnovate ed una boot animation differente rispetto alla versione “classica”.

Novità anche in confezione, con una cover dedicata – la vedete in alto – ancora una volta a tema portaerei. La custodia è tagliata alla perfezione per il corpo del device e presenta il logo di Meizu e il numero 17 in bella vista.

Il prezzo di Meizu 17 Aircraft Carrier Edition è di 4.299 yuan – circa 547€ al cambio attuale – per la sola versione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Le vendite partiranno oggi, 27 maggio, tramite lo store ufficiale cinese del brand.

