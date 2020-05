MediaTek conferma: “Ci sarà un rivale per lo Snapdragon 875”

Era il 2015 quando sembrava che MediaTek potesse assumere un ruolo importante nel ristretto panorama dei chipmaker, con un Helio X10 molto promettente. Da allora le cose sono tramontate: per quanto l'azienda sia comunque ancora piuttosto presente, Qualcomm rimane ancora la scelta primaria. Anche ultimamente l'azienda sembra non passarsela bene, fra problemi di hacking e di benchmark falsati. Nonostante ciò, il rilancio con la serie Dimensity ha riacceso le speranze per coloro che vorrebbero la presenza di un altro player concorrenziale.

Lo Snapdragon 875 non preoccupa MediaTek e la serie Dimensity

Proprio qualche giorno fa si è tenuto l'evento di presentazione per il Dimensity 1000+, SoC di fascia alta che debutterà a bordo di iQOO Z1. Una volta conclusosi, i tre top executive di MediaTek hanno parlato ai microfoni dei media cinesi, raccontando quelli che sono i piani futuri per il 2020. L'ombra di Qualcomm continua a persistere, dato che già si parla di quello che sarà lo Snapdragon 875, SoC high-end che debutterà verso fine 2020. Verosimilmente sarà il SoC di riferimento per i top di gamma di inizio 2021, come Xiaomi Mi 11, OPPO Find X3, OnePlus 9 e via dicendo.

A tal proposito, è stato chiesto loro quale sarà, se ci sarà, la risposta da parte del chipmaker taiwanese. La dirigenza ha prontamente risposto che non tarderà a controbattere e che è già in cantiere un rivale MediaTek dello Snapdragon 875. Come sottolineato da Li Yanji, general manager della divisione connettività, MediaTek vuole proporre soluzioni di fascia flagship, in arrivo nelle giuste tempistiche.

Un terreno di forte competizione sarà anche e soprattutto il 5G, dove proprio Qualcomm sta lavorando per portarlo anche su prodotti meno costosi dei top di gamma. Dopo i primi modem a bordo di Snapdragon 855/855+ e 865, anche la serie 7xx è stata adeguatamente modificata, con l'arrivo di Snapdragon 765/765G. MediaTek non vuole essere da meno e saranno lanciati nuovi chipset 5G a prezzi competitivi, come già dimostrato con l'ultimo Dimensity 800.

