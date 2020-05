MediaTek presente il nuovo Helio G85: gaming per tutti

L'annuncio globale di Redmi Note 9 ha sorpreso dal punto di vista hardware, dato che è il primo al mondo ad integrare un chipset finora inedito. Questo è prodotto da MediaTek e si chiama Helio G85, andandosi così ad affiancare all'Helio G80 presentato pochi mesi fa. A dire il vero manca ancora qualche giorno all'evento che il chipmaker ha in programma, durante il quale vedremo svelati i prodotti di punta per la seconda metà del 2020. Nonostante ciò, si è deciso di lanciare un ulteriore SoC, in questo caso destinato alla fascia più economica del mercato.

Helio G85 è il nuovo SoC budget di casa MediaTek

Rispetto al suo predecessore, Helio G85 non stravolge le carte in tavola, riprendendo le sue caratteristiche tecniche. Viene realizzato con processo produttivo a 12 nm FCC, comprendendo una CPU octa-core bi-cluster: 2 x Cortex-A75 a 2.0 GHz e 6 x Cortex-A55 ad 1.8 GHz. Anche la GPU rimane invariata, per quanto leggermente potenziata: è quindi una Mali-G52 MC2, con clock a 1000 MHz anziché 950 MHz.

Anche se manca un prospetto tecnico dettagliato, sappiamo che i rivali di Helio G85 sono lo Snapdragon 665 di Qualcomm e l'Exynos 9611 di Samsung. Lo dimostrano i punteggi Antutu pubblicizzati, con Redmi Note 9 in grado di arrivare a 205.946 punti.

