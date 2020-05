MediaTek deve fare i conti con il Coronavirus, entrate in calo ad aprile

Attualmente stiamo vivendo tutti una situazione abbastanza particolare a causa della pandemia di Coronavirus (Covid-19). Tanto i privati quanto le aziende, infatti, sono costretti a seguire delle regole che impongono alcuni cambiamenti a livello di organizzazione. Oltre questo, poi, tutto si riflette anche sui ricavi, che in quest'ultimo periodo non stanno certo aumentando per la maggior parte dei brand. Tra questi, dunque, possiamo annoverare anche MediaTek, che in questi mesi sta faticando più del previsto.

MediaTek: le entrate calano del 5% ad aprile

Stando ai risultati economici resi noti proprio dalla stessa MediaTek, pare che il brand stia vivendo un periodo difficile. Attualmente, infatti, le entrate sono calate del 5%, a causa principalmente dell'effetto negativo del Coronavirus sul mese di aprile. Se diamo un'occhiata ai primi tre mesi dell'anno, quando ancora non era così forte la crisi, l'azienda era cresciuta del 10% in merito a tale aspetto. Questo vuol dire che le premesse di inizio anno erano assolutamente buone.

MediaTek in questi ultimi anni sta lavorando bene sul versante dei chipset per smartphone. Con le ultime soluzioni, infatti, è riuscita a riconquistare una fetta di mercato importante, ai danni di Qualcomm. Questa crisi, però, potrebbe mettere in crisi il brand taiwanese, anche se ci si attende una ripresa nel mese di giugno.

