L'ultimo top di gamma della casa cinese – il Quad Camera Z6 Pro 5G – ha debuttato ormai da un pezzo e gli appassionati del brand sono in attesa di ulteriori aggiunte. Nel frattempo l'azienda non è stata con le mani in mano e a distanza di tempo ecco che anche il “super flagship” Lenovo Z5 Pro GT è pronto a ricevere il tanto agognato aggiornamento ad Android 10, sotto forma di ZUI 11 Stabile.

Lenovo Z5 Pro GT: arriva Android 10 grazie alla ZUI 11.5.223 Stabile

Il top di gamma in questione, per chi si fosse perso qualche dettaglio, è arrivato a Dicembre 2018, come versione potenziata del modello Z5 Pro, device dotato di uno slider manuale ed un sensore ID nel display ad un prezzo allora particolarmente vantaggioso. Il Lenovo Z5 Pro GT ha alzato il tiro rispetto al modello standard, arrivando con il SoC Snapdragon 855 e montando la bellezza di 12 GB di RAM. Il tutto mantenendo lo slider ma arricchendo la cover posteriore con una gradevole texture Carbon Fiber.

Nelle scorse ore, gli utenti cinesi in possesso del dispositivo hanno cominciato a ricevere l'aggiornamento alla ZUI 11.5.223 Stabile: questa porta Android 10 a bordo di Lenovo Z5 Pro GT, insieme ad un restyle di alcune parti dell'UI proprietaria. Ovviamente si tratta di un firmware particolarmente corposo, con un peso di 1.80 GB. Tra le novità presenti nel changelog impossibile non citare il supporto al Lenovo One, la funzionalità che permette di collegare smartphone e PC lanciata a fine 2019.

