Lenovo Watch 9: lo smartwatch ibrido scende a 14€, con spedizione gratis

Se vorreste provare le funzionalità di uno smartwatch ma non siete pronti per il grande passo (o semplicemente… gradite altro!) allora date un'occhiata a Lenovo Watch 9, dispositivo ibrido dal design elegante e discreto, proposto in offerta lampo.

Lenovo Watch 9: ecco cosa offre lo smartwatch ibrido per tutti

Lenovo Watch 9 è uno smartwatch ibrido dal prezzo super accessibile, dotato di connettività Bluetooth. Il dispositivo vibra all'arrivo di chiamate e notifiche e permette di beneficiare del controllo remoto del pulsante di scatto della fotocamera. Grazie al pedometro integrato e al GPS è possibile tener traccia dei dati relativi al fitness. Non manca poi il monitoraggio del sonno, feature ormai onnipresente.

Tra le caratteristiche dell'indossabile troviamo l'impermeabilità fino a 5ATM, un vetro zaffiro con durezza 9H, una cassa interamente realizzata in lega di zinco (con copertura inferiore in acciaio) ed un cinturino in silicone morbido, antiallergico e traspirante, comodo da utilizzare e delicato sulla pelle.

Lo smartwatch ibrido di Lenovo viene proposto in offerta lampo dallo store Cafago, al prezzo di 14.87€ (lo trovate qui) e con spedizione gratuita.

