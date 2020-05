Lenovo da anni è tra i principali produttori al mondo, sia che si tratti di PC fissi, sia di soluzioni portatili. Una di quelle più apprezzate è sicuramente la linea ThinkPad, che arriverà presto in Italia con i modelli della serie ThinkPad E14 ed E15 ma anche in alcuni modelli selezionati delle serie X, T e L con processori AMD Ryzen 4000. Vediamo quindi le caratteristiche.

Lenovo ThinkPad E14 ed E15 – Caratteristiche

I nuovi Lenovo ThinkPad E14 ed E15 fanno dei loro punti di forza alcune caratteristiche molto interessanti, come il display con l'85% di screen-to-body ratio, ma anche funzioni utili alla sicurezza del prodotto come il lettore d'impronte integrato nel tasto d'accensione ed una videocamera a infrarossi opzionale per sfruttare la tecnologia Glance, che blocca la schermata del pc non appena ci si allontana. Non mancano altoparlanti Harman con Dolby Audio, microfoni dual array e Wi-Fi 6 opzionale. I nuovi ThinkPad E sono equipaggiati con processori fino al Ryzen 7 4700.

Lenovo ThinkPad E14 ed E15 – Prezzi e Disponibilità

I prezzi per i nuovi Lenovo ThinkPad E14 ed E15 sono a partire da 679€, e saranno disponibili dal mese di giugno. Lenovo inoltre ha definito i prezzi anche per le serie ThinkPad T, L e X che monteranno gli stessi AMD Ryzen della serie E: ThinkPad T14 a partire da 949€, T14s da 1199€, X13 da 999€, L14 e L15 da 849€. Anche questi modelli arriveranno in giugno.

