Lenovo Legion sarà uno smartphone “tutto in orizzontale”

Per quanto sia uno dei big player dell'ambito tech, Lenovo non rappresenta una delle prime scelte nel mondo mobile. Proprio per questo c'è la volontà di differenziarsi dalla massa, offrendo un Lenovo Legion dalle fattezze atipiche. Data la sua natura di smartphone da gaming, potrà vantare una costruzione mai vista finora su uno smartphone. Si tratta sicuramente di un'estetica polarizzante ma che non si può imputare di scarsa originalità. E dato che si tratta di un prodotto da gaming, anche la UI software sarà rielaborata per adattarsi al contesto.

LEGGI ANCHE:

Recensione Red Magic 5G: Il gaming phone con Snap 865 e display a 144 Hz

I nuovi teaser ci parlano di come sarà ottimizzata la UI di Lenovo Legion

Vi ricordate Nokia N-Gage, il famoso telefono “da gaming” del 2013? Ciò che lo differenziava maggiormente dalla pressoché totalità dei feature phone dell'epoca era la sua propensione al gaming. Per facilitare questa tipologia di utilizzo venne sviluppato in orizzontale anziché in verticale, in un'epoca in cui i telefoni avevano forme variegate.

Questa filosofia viene parzialmente ripresa da Lenovo Legion, pensato per essere utilizzato soprattutto in modalità landscape. Basti pensare che la selfie camera a scomparsa è posizionata sul frame laterale anziché in alto. Ma anche la stessa porta USB Type-C, con cui ricaricare a ben 90W la 5000 mAh in tempi record, è collocata lateralmente (ma ce n'è anche una in basso). Senza contare la dual camera principale, posta al centro e non agli estremi, in modo che impugnandolo in orizzontale non si coprano e sporcano i sensori.

Il concetto di orizzontalità verrà ripreso anche dal software, come ci mostra l'ultimo teaser. Una volta in modalità landscape, la UI tenderebbe ad avere spazi morti per come è concepito solitamente Android. Per questo si è deciso di adottarla su Lenovo Legion in maniera tale da massimizzare il tutto.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu