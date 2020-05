Le nuove cuffie TWS di Lenovo si preparano a fare concorrenza

Manca ancora una data ufficiale, ma Lenovo Legion si prepara a fare scintille nella categoria degli smartphone da gaming. C'è fermento nell'azienda taiwanese, ultimamente lanciatasi nel proporre prodotti mai approcciati in precedenza. Ne è un esempio il monopattino elettrico M2, per non parlare del notebook pieghevole ThinkPad X1 Fold. Un nuovo leak aggiungerebbe al piatto anche delle cuffie true wireless, comparse nei documenti di un brevetto depositato presso gli uffici preposti in Cina.

LEGGI ANCHE:

Elephone scatenata: in arrivo 3 paia di cuffie TWS ed una webcam

Anche Lenovo vuole proporre la propria versione delle cuffie true wireless

Non è dato sapere quale sia il loro nome commerciale, ma le immagini fanno capire come saranno fatte queste cuffie TWS targate Lenovo. Le forme sembrano un ibrido fra le Huawei FreeBuds 3, da cui ereditano il corpo principale, e le TicPods, con un gambo più piatto anziché tondo. Non sono, quindi, cuffie in-ear, adatte a tutti coloro che trovano quel design troppo invasivo all'interno dei propri padiglioni.

Basta una rapida analisi visiva per vedere l'assenza di tasti fisici, pertanto saranno i controlli touch a gestire i comandi multimediali. Sulla parte bassa dell'asta vediamo i pin magnetici, tramite i quali avverrà la ricarica mediante dock di trasporto. Per quanto adottino un look apparentemente inedito, non sono le nuove cuffie TWS di casa Lenovo. In commercio sono già presenti modelli come le HT10, HT20, HE18 e HD116, tutte lanciate in Asia a fine febbraio.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu