Lampada sterilizzatrice BlitzWolf: l’accessorio must have è oggi in sconto con coupon

Gli store cinesi hanno risposto alla richiesta di prodotti dedicati all'igiene ed alla sanificazione, con i più disparati prodotti e, come nelle scorse settimane, torniamo a proporvi un'offerta molto interessante di Banggood che offre la lampada sterilizzatrice a raggi UV di BlitzWolf in sconto con coupon.

La lampada sterilizzatrice di BlitzWolf può essere utilizzata solo in assenza di esseri umani

Questo prodotto rompe un po' la monotonia di device ed accessori targati Xiaomi proprio perché – come anticipato – è stato tra i più richiesti dagli utenti. Così Banggood ha colto la palla al balzo proponendoci un codice sconto dedicato che vi permetterà di risparmiare circa 3€ sul prodotto già in sconto.

La BlitzWolf Sterlizing Lamp è compatta – 138 x 52 x 50 mm – ed estremamente semplice da utilizzare. Potrà essere facilmente caricata grazie all'utilizzo della porta Micro USB ed alla batteria interna da 700 mAh che garantisce un utilizzo continuativo di diverse ore, offrendo un'azione sterilizzante su un'area di poco inferiore a 2 metri quadri.

A differenza di prodotti simili che tendono – però – a sterilizzare solo in maniera superficiale l'ambiente, la lampada UV di BlitzWolf è in grado di ammazzare il 99.99% di batteri e proprio per questo è necessario che durante l'utilizzo (di circa 30 minuti) non sia presente nessuno all'interno della stanza. Per acquistarla in sconto vi basterà applicare il coupon presente nel box in basso.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.



💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla Cina!

⭐️ Se hai fame di notizie, segui GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .