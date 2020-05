Niente tiene in hype i fan Xiaomi più del rilascio dell'aggiornamento alla MIUI, arrivata alla sua versione 12. Come già visto alla presentazione, la MIUI 12 porta con sé molte novità per i possessori di smartphone Xiaomi e Redmi, ma per il momento è ufficialmente ristretta alle Beta per gli utenti cinesi. Per noi utenti Global però, viene in soccorso il sempre attivo team di Xiaomi.EU, che ha reso disponibile la sua build dell'ultimo major update per più di 20 modelli! Andiamo a vedere nel dettaglio di quali si tratta.

Xiaomi.EU non dimentica Xiaomi Mi 6, ma lascia fuori Pocophone F1 (per ora)

Se andiamo a vedere la lista dei dispositivi che potranno supportare la build tradotta, pulita e implementata con i Servizi Google, troviamo inclusi smartphone anche di vecchia data, come lo Xiaomi Mi 6 (2017) ed anche il Mi Note 3. Particolare esclusione invece, riguarda Pocophone F1 che però segue uno sviluppo differente non essendo basato sulla MIUI China bensì sulla Global e, dunque, dovrebbe avere maggiori notizie in merito tra qualche tempo.

Piccola nota su Redmi Note 8 Pro, che è stato escluso a causa di complicazioni che portano al bricking e da cui è difficile recuperarlo.

Ecco la lista aggiornata dei dispositivi supportati:

Xiaomi Mi 6, Mi 6X, Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 Lite, Mi 8 Pro, Mi 8 SE, Mi 9, Mi 9 Pro 5G, Mi 9 SE, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi CC 9e, Mi CC 9/Mi 9 Lite, Mi Max 3, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Mix 3, Mi Note 3, Mi Note 10/Mi CC 9 Pro, Redmi K20/Mi 9T, Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro, Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi Note 5/5 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro;

Potete scaricare ed installare la build di competenza da qui: SourceForge || Android File Host. Qualora foste interessati alle note di rilascio, troverete maggiori informazioni a questo link.

E voi avete già installato versioni precedenti da Xiaomi.EU? Come vi trovate? Installerete anche questa versione? Scrivetecelo nei commenti!

