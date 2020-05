La tavoletta grafica Xiaomi Mijia è in offerta a soli 9.9€

Xiaomi non è solo prodotti hi-tech. Col tempo, infatti, abbiamo imparato ad apprezzare diversi tipi di dispositivi appartenenti ai più svariati ecosistemi. Tra questi c'è senz'altro la tavoletta grafica low cost del brand, oggi in offerta su Geekbuying.

La tavoletta grafica Xiaomi Mijia è al prezzo più basso di sempre su Geekbuying

Il prodotto di Xiaomi, che vanta un display LCD da 10″, può essere sfruttato per ogni tipo di esigenza. Potrà infatti tornare utile per appuntare memo in maniera semplice e veloce, oppure per realizzare disegni e schizzi, o meglio da regalare ai più piccoli come strumento di svago. Tutto ciò che viene disegnato sul prodotto potrà poi essere semplicemente cancellato con un click, grazie al bottone inferiore di riferimento.

Tra le peculiarità del prodotto, che vanta una composizione in ABS ed un peso di 195 grammi, c'è quindi proprio la portabilità. Nonostante le dimensioni di 24.4 x 17.3 x 0.6 cm, potrà essere facilmente utilizzata e trasportata proprio grazie ad un peso contenuto. Se siete interessati ad acquistarla, non dovrete far altro che acquistare il prodotto sfruttando l'utilizzo del coupon NNNLCD10 da applicare al prodotto presente nel box in basso.

Articolo Sponsorizzato.