La racchetta antizanzare 2 in 1 multiuso è in offerta a soli 18€

Con l'arrivo dell'estate la lotta alle zanzare diventa un “passatempo” obbligatorio e proprio per questo tutti siamo in cerca di prodotti che ci facilitino questo tedioso hobby. Grazie all'offerta di GearBest avrete la possibilità, oggi, di acquistare la racchetta 2 in 1 con ricarica USB a soli 18€.

La racchetta antizanzare è in sconto su GearBest

La racchetta anti zanzare proposta da GearBest – Brelong YUU0229 – risulta essere particolarmente interessante dal momento che, quando non è utilizzata manualmente, può essere riposta nell'apposita dock e fungere da lampada anti zanzare, rimanendo sempre in funzione. Al tempo stesso offre, come anticipato, la ricarica via USB tramite l'alloggio e quindi sarà praticamente impossibile trovarla scarica.

La peculiarità del prodotto, oltre alla doppia griglia protettiva, sta appunto nella presenza della dock. Gran parte dei prodotti del settore, infatti, seppur molto comodi, diventano difficili da tenere in giro senza che ingombrino. Grazie alla dock che si può riposizionare facilmente in ogni ambiente domestico non sarà un problema tenerla sempre a portata di mano.

