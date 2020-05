Da qualche mese è partita la caccia al miglior notebook per rapporto qualità prezzo, proprio per questo oggi vi segnaliamo un'offerta particolarmente interessante proveniente da GearBest. Grazie al codice sconto dedicato potrete portarvi a casa il KUU K1 in offerta.

KUU K1, il notebook con Intel Core i5 è in sconto a 368€

Grazie all'offerta di GearBest avrete la possibilità di mettere le mani su un fantastico notebook low cost, in grado di offrire, sotto i 400€, specifiche di tutto rispetto.

Il notebook KUU K1 offre infatti un display FullHD da 15.6″ e dimensioni compatte per la taglia: 360 x 240 x 25 mm. Tra le specifiche hardware di punta troviamo poi – come preannunciato – il processore Intel Core i5-5257U con 8GB di RAM DDR3 e 256 GB di memoria interna.

Grazie all'offerta GearBest con codice sconto potrete quindi acquistarlo a 368€. Per farlo vi basterà cliccare sul box in basso ed inserire, in fase di check out, il codice sconto indicato.

