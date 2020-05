iQOO Z1: la certificazione 3C “conferma” la ricarica rapida da 44W

iQOO è il marchio di proprietà di Vivo che sforna, da un anno a questa parte, smartphone sempre interessanti e con caratteristiche da top gamma, come l'ultimo flagship Neo 3. Inoltre, lo stesso brand è sempre attento alle ultime novità in fatto di hardware e spesso i propri prodotti sono comunque tra i primi a montare nuovi processori. È il caso appunto del preannunciato iQOO Z1, che avrà a bordo il nuovo SoC MediaTek Dimensity 1000+. Di questo smartphone si sa ancora molto poco in fatto di specifiche, a parte le innovazioni che dovrebbe portare il chipset stesso. Però, in Cina è arrivata una certificazione che potrebbe aver svelato qualcosina in più.

Un nuovo VIVO riceve la certificazione 3C: che sia proprio iQOO Z1?

Come accennato sopra, un nuovo dispositivo a marchio Vivo con la sigla V1986A ha ricevuto la certificazione 3C in Cina e, dato importante, riporta un sistema di ricarica rapida a 44W, tramite un caricabatterie da 11V 4A. Ma dato che non ci sono dispositivi del brand non ancora presentati o comunque in uscita, è facile ipotizzare si tratti proprio di iQOO Z1.

Nel frattempo l'azienda ha confermato anche la data di uscita del dispositivo, fissata per il 19 Maggio (quindi a stretto giro). Inoltre hanno già fatto capolino alcune immagini leak, che mostrano il design della parte frontale. Nonostante ciò, come sottolineato anche in precedenza, mancano ancora dettagli sulle specifiche. Speriamo che nei prossimi giorni il TENAA ci delizi con immagini e scheda tecnica di iQOO Z1!

Restiamo in attesa di ulteriori novità e nel frattempo… voi cosa ne pensate? Siete curiosi in merito al brand iQOO e al suo nuovo modello con Dimensity 1000+? Fatecelo sapere nei commenti!

