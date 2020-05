iQOO Z1: una foto svela prezzo e memorie | Leak

Fin dalla prima notizia in merito, iQOO Z1 sta facendo molto parlare di sé. Il dispositivo del sub-brand di Vivo infatti, sarà il primo smartphone con il nuovo processore MediaTek Dimensity 1000+ ed è possibile scorgere il design dalle prime immagini, oltre alla data di uscita. In queste ore però, è venuta fuori una foto che svelerebbe addirittura il presunto prezzo e le memorie del dispositivo.

iQOO Z1: il presunto prezzo è più basso di quello di iQOO Neo 3

Se guardiamo con attenzione la foto leak, possiamo scorgere dal cartellone inquadrato due particolari molto interessanti riguardo all'iQOO Z1: il primo, quello delle probabili memorie, rivela che sarà dotato di 6 GB RAM e 128 GB di storage. Il secondo particolare invece rivela il presunto prezzo, che partirebbe da 2498 yuan, circa 326 euro al cambio. Messe insieme ci indicano quindi che ci potrebbero essere altri tagli di memoria. Inoltre, facendo il paragone con il prezzo d iQOO Neo 3, ci rendiamo conto che è più basso e quindi si posiziona in un gradino leggermente più sotto rispetto al conveniente top gamma con Snapdragon 865.

Ovviamente questa foto è da prendere con le proverbiali pinze, e bisogna attendere il 19 maggio per avere conferme in merito a tutti i dettagli di iQOO Z1, compreso il prezzo di vendita in patria.

