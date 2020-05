iQOO Z1 One Piece Edition si farà: arriva la conferma

Siamo ormai agli sgoccioli per la presentazione del nuovo iQOO Z1, il primo smartphone con MediaTek Dimensity 1000+. Nei giorni scorsi erano arrivati indizi circa una versione in collaborazione con One Piece, ma oggi è arrivata la conferma da parte dell'azienda, che ha pubblicato un poster che svela che sarà presentato nello stesso giorno della variante standard.

iQOO Z1 One Piece Edition: il 19 maggio la versione per gli amanti del manga

Il poster non lascia spazio a dubbi, il 19 maggio vi sarà proprio un iQOO Z1 One Piece Edition. Sebbene ci siano già molte informazioni in merito alla scheda tecnica, al prezzo ed al design, non sappiamo con quale finitura arriverà questa versione speciale dedicata ai fan dello storico manga/anime, tutt'ora in produzione (e chissà se vedrà mai una fine). Facendo delle ipotesi, potrebbe essere piazzato il logo del manga stesso serigrafato sulla back cover, oppure una confezione di vendita più ricca di quella standard.

Tutte le supposizioni, ovviamente, sono tutte rimandate all'evento di presentazione di domani, dove verranno finalmente annunciati tutti i dettagli di ogni versione.

