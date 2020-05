iQOO Z1 sarà il primo con MediaTek Dimensity 1000+

Sappiamo che è in Cina che la tecnologia debutta prima del resto del mondo. Giusto ieri abbiamo assistito alla presentazione del MediaTek Dimensity 1000+, la soluzione più performante proposta dal chipmaker recentemente al centro di polemiche. La serie Dimensity deve ancora prendere piede, essendo stata implementata ancora da pochi produttori. A dare una mano in tal senso ci penserà anche iQOO, il quale sarà ufficialmente il primo produttore a fregiarsi del nuovo SoC 1000+. E secondo le ultime indiscrezioni, adesso sappiamo il nome del modello in questione: iQOO Z1.

MediaTek Dimensity 1000+ dovrebbe debuttare su iQOO Z1

A svelarlo è il leaker Digital Chat Station, con una denominazione che finora non abbiamo mai visto adottata. Finora il sub-brand Vivo si è limitato a nomi come iQOO 1/2/3, Pro e Neo. Fra l'altro, proprio la stessa casa madre ha già lanciato in precedenza Vivo Z1: che ci sia qualche tipo di somiglianza fra i due?

Sulla base delle novità introdotte con MediaTek Dimensity 1000+, cosa possiamo aspettarci da iQOO Z1? Innanzitutto potrebbe essere il primo smartphone dell'azienda a fregiarsi di uno schermo con refresh rate a 144 Hz. A non mancare sarà sicuramente il supporto 5G Dual Mode, ormai onnipresente in tutte le nuove uscite di un certo livello.

