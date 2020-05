Fin dalla prima notizia in merito, iQOO Z1 sta facendo molto parlare di sé. Il dispositivo del sub-brand di Vivo infatti, sarà il primo smartphone con il nuovo processore MediaTek Dimensity 1000+ ed è possibile scorgere il design dalle prime immagini, oltre alla data di uscita. In queste ore però, è venuta fuori una foto che svelerebbe addirittura il presunto prezzo e le memorie del dispositivo.

Aggiornamento 16/05: nuovi teaser dedicati al device, stavolta si parla del display. Trovate tutto a fine articolo.

Aggiornamento 14/05: l'azienda svela nuovi dettagli sul prossimo Z1, tra batteria, ricarica e una presunta Special Edition a tema One Piece.

Aggiornamento 13/05: in vista della presentazione, iQOO ha rilasciato le prime immagini ufficiali del telefono.

iQOO Z1: il presunto prezzo è più basso di quello di iQOO Neo 3

Se guardiamo con attenzione la foto leak, possiamo scorgere dal cartellone inquadrato due particolari molto interessanti riguardo all'iQOO Z1: il primo, quello delle probabili memorie, rivela che sarà dotato di 6 GB RAM e 128 GB di storage. Il secondo particolare invece rivela il presunto prezzo, che partirebbe da 2498 yuan, circa 326 euro al cambio. Messe insieme ci indicano quindi che ci potrebbero essere altri tagli di memoria. Inoltre, facendo il paragone con il prezzo d iQOO Neo 3, ci rendiamo conto che è più basso e quindi si posiziona in un gradino leggermente più sotto rispetto al conveniente top gamma con Snapdragon 865.

Ovviamente questa foto è da prendere con le proverbiali pinze, e bisogna attendere il 19 maggio per avere conferme in merito a tutti i dettagli di iQOO Z1, compreso il prezzo di vendita in patria.

Prime immagini ufficiali | Aggiornamento 13/05

iQOO Z1 sarà disponibile in almeno due colorazioni, a sfondo blu/nero e bianco/azzurro. Ci viene suggerito direttamente dai render ufficiali pubblicati sui social, nei quali possiamo apprezzarne il retro. Le sembianze sono quelle di iQOO Neo 3, dal quale eredita sia la sezione frontale che quella posteriore.

Un altro dettaglio che traspare da queste immagini è la presenza di un lettore d'impronte laterale. Che lo schermo sia un LCD anziché AMOLED?

Confermate batteria, ricarica e … una One Piece Edition? | Aggiornamento 14/05

Man mano che si avvicina la fatidica data del 19 Maggio aumentano le conferme da parte della compagnia cinese sulle specifiche di iQOO Z1 5G. Ricordiamo che il device avrà dalla sua il nuovo Dimensity 1000+, una soluzione che nei primi risultati su Antutu fa ben sperarare. Per quanto riguarda le novità di oggi, l'azienda ha pubblicato un ennesimo teaser in cui svela la presenza di una batteria da 4.500 mAh, con tanto di ricarica rapida da 44W.

L'altra novità arriva direttamente dal VP di iQOO Fengyu Fei, il quale ha pubblicato il teaser che vedete in alto. Il soggetto dell'immagine lascia poco spazio ai dubbi e la domanda pare scontata: è in arrivo anche un iQOO Z1 5G One Piece Edition?

iQOO Z1 avrà un display a 144 Hz | Aggiornamento 16/05

1 di 2

Dopo averci mostrato il design del prossimo smartphone, insieme ad un teaser dedicato a batteria e ricarica, ecco spuntare nuovi poster ufficiali. Stavolta l'azienda cinese si focalizza sul display, confermando la presenza di un pannello a 144 Hz (similmente a Red Magic 5G, bestia da gaming recensita qui). La feature non stupisce più di tanto visto il SoC MediaTek Dimensity 1000+: in fondo già durante la presentazione si era posto l'accento sul supporto di refresh rate superiori e la collaborazione con iQOO non poteva che andare in questa direzione.

L'immagine in alto mostra i benefici del refresh rate a 144 Hz rispetto ad una soluzione standard (con performance raddoppiate ed una migliore saturazione dei colori), mentre in copertina trovate un ennesimo poster che conferma ancora una volta il design di iQOO Z1 a tutto tondo.

