iQOO Z1 con Dimensity 1000+: data di presentazione e prime immagini

Con il lancio del nuovo MediaTek Dimensity 1000+ sono arrivati anche i primi dettagli su iQOO Z1, device con refresh rate a 144 Hz e supporto 5G Dual Mode. Il nuovo dispositivo del brand di Vivo debutterà ufficialmente nel corso del mese di Maggio ed ora arriva la conferma da parte della stessa compagnia cinese, anche con un primo video teaser ufficiale.

#iqoo #IqooZ1

iQOO Z1 is here, claiming to be the pioneer of #5G performance 😀

Launch date: 19.05 pic.twitter.com/m5xTkwfDHm

— Xiaomishka (@xiaomishka) May 11, 2020