iQOO Neo 3 si veste del nuovo elegante colore Polar Day

Presentato a fine aprile come uno dei più promettenti smartphone di fascia alta, iQOO Neo 3 ha venduto anche piuttosto bene al debutto. Il flagship del brand cinese, però, non ha ancora terminato la sua ventata di novità. xÈ notizia di poche ore fa che arriverà una nuova colorazione denominata Polar Day il primo giugno, preannunciandosi molto elegante.

iQOO Neo 3 “Polar Day”: la nuova colorazione richiama sfumature “polari”

Nel teaser postato su Weibo dalla stessa azienda, notiamo che la nuova colorazione di iQOO Neo 3 avrà un nome particolare che richiama proprio le sfumature di colore delle zone polari. Infatti, lo smartphone è caratterizzato da un colore bianco cangiante che sfocia nel bluastro e poi in una finitura ciano verso l'alto, come a simulare una sorta di aurora boreale.

Per il resto, l'hardware del dispositivo rimarrà quello già esistente, senza cambiamenti sostanziali, a parte proprio il colore. La colorazione Polar Day di iQOO Neo 3 sarà lanciata lunedì 1 giugno, ovviamente nella sola Cina, visto che in Occidente non è ancora arrivato ufficialmente nessuno smartphone del brand.

