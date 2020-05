I mesi appena trascorsi e quello attuale sembrano proprio essere quelli di iQOO. L'azienda cinese ha presentato ieri il suo nuovo iQOO Z1, che comprende anche una versione dedicata al manga One Piece, ma le sorprese per i geek non sono finite qui. Infatti, è notizia di poche ore fa che iQOO 3 (presentato in febbraio) avrà una Transformers Edition, confermata per il primo giugno.

iQOO 3 Transformers Edition: la nuova versione arriva il primo giugno

Dalle immagini riportate, ci troviamo davanti ad uno degli smartphone più particolari sul mercato. Sia dalla back cover, dal colore grigio metallizzato ma che riporta anche il logo dei Transformers, oltre alla dicitura “Monster Inside” – slogan della compagnia per iQOO 3 – e sia dalle finiture, di un bel color oro, come anche il logo del brand.

La confezione poi, è tutta un programma partendo dalla scatola, dove è riportato Optimus Prime. Al suo interno troviamo, oltre al telefono, anche una cover, un cavo USB Type-C ed un caricabatterie tutti personalizzati sempre con finiture color oro (cover e caricabatterie hanno però il logo del brand dei robot). Inoltre, anche i temi interni allo smartphone sono personalizzati. Ma non finisce qui. Sull'e-commerce JD.com infatti, per festeggiare il suo 17° anniversario, è possibile acquistare iQOO 3 Transformers Edition in una confezione (personalizzata sempre con i robottoni) con un modellino di Bumblebee fatto a mano e le cuffie a marchio iQOO.

Al momento il prezzo non è ancora stato comunicato, ma sono partiti i preorder in Cina per l'uscita prevista per il primo giugno. Quello che si sa è che questa versione sarà disponibile solo da 12/128 GB.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu