iQOO 3 non sarà abbandonato: promessi Android 11 e 12

Per molti utenti la frequenza degli aggiornamenti è un elemento importante nella scelta di un brand piuttosto di un altro. E quando si parla di un marchio arrivato da poco sul mercato, questo si fa ancora più importante. Quante volte abbiamo visto aziende, anche piuttosto intriganti, ma che tendono a non aggiornare così frequentemente i propri dispositivi? Evidentemente iQOO non vuole comportarsi così, con una promessa piuttosto lungimirante per iQOO 3.

iQOO 3 sarà aggiornato ancora per molto, perlomeno 2 major updates

Lanciato lo scorso febbraio, iQOO 3 fa parte di tutti quei top di gamma di ultima generazione basati su Android 10. Da qualche mese si è iniziato a parlare di Android 11, la prossima release di Big G che debutterà ufficialmente nell'autunno 2020. Sicuramente debutterà anche a bordo del top di gamma iQOO, con l'azienda che ne ha assicurato il supporto. Ma non solo: il team software si è spinto ancora più in là, promettendo di aggiornarlo anche ad Android 12.

Se così sarà effettivamente, iQOO porterà avanti la filosofia dei 2 major upgrades, in linea con i brand più blasonati. Inoltre, iQOO 3 continuerà a ricevere aggiornamenti di sicurezza via OTA per 3 anni, fino al 2023. Nel mentre, iQOO ha annunciato ufficialmente la volontà di volersi rendere ancora più indipendente da mamma Vivo. Un importante step sarà rappresentato dalla iQOO UI, l'interfaccia proprietaria che sarà lanciata nel corso dei prossimi mesi.

